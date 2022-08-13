Ayva ağaçları meyveleriyle birlikte yandı - Son Dakika
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Ayva ağaçları meyveleriyle birlikte yandı

13.08.2022 12:56
Ayva ağaçları meyveleriyle birlikte yandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, 100'e yakın ayva ağacını dalındaki meyveleri ile birlikte küle çevirdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, 100'e yakın ayva ağacını dalındaki meyveleri ile birlikte küle çevirdi.

Olay, ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çiftçilik yapan Bünyamin Beştepe'ye ait ayva ağaçlarının olduğu bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 100 ayva ağacının bulunduğu bahçedeki kuru otların da tutuşması, yangının bir anda büyümesine neden oldu. Yangında ağaçların büyük kısmı yanarken; dallarındaki meyveler de alevlerin etkisiyle kül olarak yere döküldü.

Yıllardır emek vererek büyüttüğü ağaçlarının yanması karşısında büyük üzüntü yaşayan çiftçi ise, zararının 100 bin liranın üzerinde olduğunu söyledi.

Ağaçlarını bu duruma getirmek için çocuk gibi baktığını belirten Beştepe, "Burada yılların emeği vardı. Bir yangınla hepsi kül oldu gitti" dedi.

Yangının, bilinçli olarak çıkarılmış olabileceği iddiasında bulunan Beştepe, "Yaklaşık 100 ayva ağacım vardı. Yıllardır emek veriyordum bu ağaçlara. Hemen hepsi de boydan boya yanmış. Dallarıyla kökleriyle birlikte kül olmuşlar. Bu yıl hasat etmeyi umduğum meyveler de alevlere teslim olmuş. Yarısı dalında yanmış yarısı da ağaçların altına dökülmüş. Yangının bilinçli olarak çıkarıldığını düşünüyorum. Bu ağaçları yakanın vicdanı ya da merhameti de yoktur. Sadece ağaçlarımı değil, emeklerimi ve alın terimi de yaktılar" şeklinde konuştu.

Yanmasaydı bahçeden 10 tonun üzerinde meyve almayı beklediğini hatırlatan Bünyamin Beştepe, "Sadece meyveden 100 bin lira gibi bir zararım söz konusu. Ağaçların da yeniden yeşerip yeşermeyeceğini bilmiyorum. Yeşermezlerse zararımın haddi hesabı yapılmaz. İlgili yerlere şikayette bulunuyorum. Eğer, bilinçli olarak birisi yaktıysa bu vicdansızlığının karşılığında cezasını çeksin" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayva ağaçları meyveleriyle birlikte yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayva ağaçları meyveleriyle birlikte yandı - Son Dakika
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