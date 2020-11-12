'Ayva bolluğu kışın sert geçeceğine işaret' - Son Dakika

'Ayva bolluğu kışın sert geçeceğine işaret'

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki çiftçiler kavak ağaçlarının yapraklarını tepeden dökmesi ve ayva bolluğunun kışın sert geçeceğinin işareti olduğunu belirtti

MANİSA - Susuzluk ve kuraklık sorunu Türkiye gündemindeki yerini korurken, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ayva ağaçlarının bol meyve verdiğine dikkat çeken yaşlı çiftçiler, bunun kışın sert geçeceğinin belirtisi olduğunu belirtti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bağlarda ve arazilerinde bol miktarda incir ve ayva ağaçları bulunuyor. Uzun ömürlü ve susuz ziraata uygun olması sebebiyle tercih edilen bu meyvelerin ağaçlarının kuruyan dallarının da kışlık yakacak olarak değerlendirildiğini söyleyen 80 yaşındaki çiftçi Hüseyin Gömleksiz, "Atalarımızdan duyduklarımız ve öğrendiklerimize göre ayva, incir ve kestane gibi meyve ağaçlarının bol meyve verdiği yıllarda, kavak ağaçlarının yapraklarını üst kısımdan dökmeye başladığı yıllarda, serçe kuşlarının toplu olarak uçtukları zaman kış mevsiminin sert geçeceğini anlatırlardı. Benim çocukluğumda arazilere mutlaka incir ve ayva ağacı dikilirdi. Eskiden atalarımız söylerlerdi, ayvanın bol olduğu yıllarda kışın acılı geçeceğini, sert geçeceğini söylerlerdi. Kavak ağaçlarının da tepeden yaprağı dökerse kışın sert geçeceğini söylerlerdi. Bu senede ayva çok, kavaklar da tepeden yapraklarını dökmeye başladı. Ondan dolayı kışın sert geçeceğini söylüyorlar" dedi.