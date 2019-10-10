Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması nedeniyle bütün hazırlıkları tamamlanan Geleneksel Geyve Ayva Festivali iptal edildi. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya "Mehmetçiğimiz cenk ederken eğlence tertiplememiz yakışık almaz" dedi.



Geyve Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak tertiplenen Geyve Ayva Festivali iptal edildi. Bütün hazırlıkları yapılan ve kamuoyuna içeriği duyurulan festival bu sabah iptal edildi. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, "Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte festivali iptal ettik. Mehmetçiğimiz cenk ederken bizim burada eğlence tertiplememiz, konser organize etmemiz doğru olmaz. 12-13 Ekim tarihlerinde yapacağımız festivali iptal ettik" dedi.



Devletin bekası vatanın bölünmez bütünlüğü için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğimize destek ve dua isteyen Başkan Kaya, "Bizi başka milletlerden, devletlerden farklı kılan özelliklerimiz var. Biz Türkler ordusu olan millet değil, milleti ordu olan bir ulusuz. Bu sene festival yapmasak da olur. Ordumuzun muvaffak olması, Mehmetçiğimizin ayağına taş değmemesi için dua edelim" diye konuştu. - SAKARYA