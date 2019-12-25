Ayva festivalindeki gelirlerini TSK'ya bağışladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayva festivalindeki gelirlerini TSK'ya bağışladılar - Son Dakika

Ayva festivalindeki gelirlerini TSK'ya bağışladılar

6 saat önce

AK Parti Pamukova İlçe Kadın Kolları üyeleri, ilçede düzenlenen "Pamukova Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali"nde elde ettikleri geliri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışladı.

Ayva festivalindeki gelirlerini TSK'ya bağışladılar, System.String[]

AK Parti Pamukova İlçe Kadın Kolları üyeleri, ilçede düzenlenen "Pamukova Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali"nde elde ettikleri geliri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışladı.

Pamukova Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende, elde edilen geliri TSKGV İstanbul Bölge Temsilcisi emekli Tuğgeneral Ferhat Özgen'e teslim eden AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Boncukçu ve yönetim kurulu üyelerine plaket verildi.

Boncukçu burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak ve Suriyelilerin kendi topraklarında yaşamasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk askerine destek vermekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Boncukçu, festivalde emeği geçen kadınlara ve bağıştan dolayı kendilerine verilen plaket nedeniyle TSKGV İstanbul Bölge Temsilcisi Özgen'e teşekkürlerini iletti.

Pamukova, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamile kadın eşinin ve akrabalarının şiddetinden şikayetçi oldu babasına sığındı
Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket! CHP, AK Parti'nin 3 puan önünde Rüzgarın etkisiyle savrulan kadın, güvenlik kulübesine çarptı Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Son Dakika Haberleri
17:06 Aydın'da eski eşe şiddet iddiasına elektronik kelepçe kararı - Son Dakika
17:06 "Tahta Yürek" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:06 AA'dan, 100'üncü yılına girerken dünya televizyonlarına video haber hizmeti - Son Dakika
17:02 Doğu Türkistan'daki zulme dayanamadılar - Son Dakika
17:01 Özen güven tazeledi - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika
16:22 İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:08:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayva festivalindeki gelirlerini TSK'ya bağışladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]