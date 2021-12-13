Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı - Son Dakika

Taraklı ilçesi Aksu Mahallesinde Ş.K. isimli vatandaş, kendisine ait olan tarlada yaklaşık 2 ton ayvanın bir kamyona yüklenerek çalındığını fark edince olaya müdahale etti.

HEM DÖVDÜLER, HEM DE ARACA ZARAR VERDİLER

Şüpheliler ise sözlü tartışma yaşadıkları tarla sahibini döverek cep telefonunu gasp etti. Olay yerinden kaçan şüpheliler ayrıca ellerindeki baltayla tarla sahibinin aracına da 13 bin lira değerinde maddi hasar verdi.

Yaşanan olay sonrasında yaralanan tarla sahibi jandarma merkezine giderek ihbarda bulundu. Yaralı, Taraklı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

EKİPLER İZLERİNİ SÜRÜP YAKALADI

Ekiplerin yaptıkları çalışma neticesinde 1'i kadın 4 şüpheli olan N.Ç. (38), A.Ç. (26), A.Ç. (66) ve E.Ç. (17) olduğunu tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde şüpheliler gözaltına alınırken çalınan yaklaşık 2 ton ayva tarla sahibine teslim edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemleri sonrasında ise adliyeye sevk edilecek.