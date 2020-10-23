Ayva, rekoltesi ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Ayva, rekoltesi ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor

23.10.2020 11:01
Ayva, rekoltesi ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor, System.String[]

Mikroklima iklimi sayesinde birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hasadı yapılan ayva, rekolte ve fiyatıyla üreticiyi sevindiriyor.

Mikroklima iklimi sayesinde birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hasadı yapılan ayva, rekolte ve fiyatıyla üreticiyi sevindiriyor.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine gönderilen ve "sarı elmas" olarak tabir edilen ayva, daha olgunlaşmadan dalında alıcı buldu.

"İlçenin en değerli ürünü ayva"

Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün, AA muhabirine, ilçenin en değerli ürününün ayva olduğunu söyledi.

İlçede ayvanın yaygın olarak yetiştirildiğini belirten Övün, "35 bin ton da üzümümüz var. Ekili biçili yerlerin büyük bir çoğunluğu kaliteli meyve ve sebze veriyor. Bu ürünlerimiz Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına gönderiliyor. Ayvanın yanı sıra eşsiz aromasıyla çileğimiz de var." diye konuştu.

Övün, İstanbul'un meyve ve sebze ihtiyacının büyük bir kısmının Pamukova'dan sağlandığını aktararak, iklimsel özelliği nedeniyle burada yetişen ürünlerin kaliteli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ayva ihtiyacının yüzde 70'inin Geyve ve Pamukova'dan karşılandığını dile getiren Övün, "Bu toprakları, İstanbul'un meyve ve sebze deposu olarak adlandırabiliriz." dedi.

Övün, ayva, çilek, domates, üzüm gibi ürünlerin işlenerek ekonomiye daha fazla katkı sağlamak için gıda organize sanayi bölgesine ihtiyaç duyulduğunu, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

"Üreticilerimiz ayvayı dalında tüccara sattı"

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya da ilçede 12 bin 500 dekar alanda üretimi yapılan ayvadan bu yıl 40 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.

İlçede yetişen ürünlerin kaliteli olduğunu vurgulayan Ulukaya, şöyle devam etti:

"Pamukova'da ürettiğimiz 'sarı elmas' diye adlandırdığımız ayva, iklim şartlarından dolayı lezzetli ve sulu olduğu için Türkiye'de ve Avrupa ülkelerinde tercih ediliyor. Bu sene rekolte olarak da fiyat olarak da beklentimizin üzerinde. Üreticilerimiz kilosu 2-3 lira aralığında ayvayı dalında tüccara sattı. Üreticimizin elinde şu anda yüzde 5 oranında bile ayva kalmadı. Şu anda ayvanın yüzde 95'i tüccarın elinde. Bu sene çiftçimizin yüzü gerçekten güldü."

Ayvayı iç piyasanın yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine gönderdikleri bilgisini veren Ulukaya, "En büyük pazarımız Rusya. Avrupa ülkelerinden Hollanda'ya büyük miktarda ürün gönderiyoruz. Bunun yanında İngiltere, Fransa, İspanya gibi Akdeniz ülkelerine de ürün gönderiyoruz. 2016'da Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığımız müracaatla ayvamız 'Pamukova ayvası' olarak tescillendi." şeklinde konuştu.

"İç ve dış piyasanın talebinden memnunuz"

Ayva üreticisi Şeref Parlar ise ürünün çiçek döneminden hasat dönemine kadar meşakkatli bir süreci olduğunu anlattı.

İhracata ve iç piyasaya yönelik kaliteli ürün elde etmeye çalıştıklarını dile getiren Parlar, "İç ve dış piyasanın talebinden memnunuz." ifadelerini kullandı.

Ayva tüccarı ve soğuk hava deposu işletmecisi İsa Gürel, yıllık 2 bin 500 ton civarı ayva topladığını bunları Avrupa'ya, Rusya'ya ve çeşitli ülkelere gönderdiğini belirterek, "Bu sene ilk ayvayı İsrail'e gönderdik. Hollanda, Amerika, Fransa, İngiltere gibi birçok ülkeye gönderiyoruz" dedi.

Pamukova, Sakarya, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayva, rekoltesi ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

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