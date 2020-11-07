Ayva üreticisi saksıda yetiştirdiği ayvanın gelirini okula bağışladı - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşayan ayva üreticisi Abdurrahman Durmaz, 5 yıl boyunca saksıda yetiştirdiği ayvaların satışından elde ettiği geliri mahallesindeki okula bağışladı.

Durmaz, saksıda yetiştirdiği ayvaları ilçede düzenlenen Ayva Festivali'nde satarak elde edeceği geliri mahallesindeki okula bağışlama kararı aldı .

İlçede her yıl yapılan festival pandemi nedeniyle iptal edilince Pamukova ve Pamukova Ayvası Tanıtma Derneği (PAYDER) Başkanı Ali Urgan devreye girdi.

Urgan, ayvaları satın alarak Durmaz'ın hayalinin gerçekleşmesine katkı sağladı.

Durmaz, AA muhabirine, farkındalık oluşturmak için aklına bu fikrin geldiğini söyledi.

Yetiştirdiği ayvaları festivalde satarak elde edeceği geliri mahallesindeki okula bağışlamak istediğini ancak etkinlik pandemi nedeniyle iptal edince bunu gerçekleştiremediğini anlatan Durmaz, PAYDER Başkanı Urgan'ın imdadına yetiştiğini kaydetti.

Urgan da fedakarca davranan üreticilere destek olmayı görev edindiklerini vurgulayarak, "Festivalimiz, üreticilerimizin odaklandığı bir festivaldi. Abdurrahman Durmaz'ın yaklaşık 5 yıldır emek sarf ettiği mücadeleyi görmezden gelemezdik. Düşündük ki bu emek karşılıksız kalmamalı. Kendisinin özellikle okula bağış yapma düşüncesi çok ince, o konuda da çok etkilendik. Biz de okula bağış yapma noktasında PAYDER olarak desteğimizi verdik. Ağacımızı da Pamukova Kaymakamlığında sergiledik." diye konuştu.

Pamukova Kaymakamı Cemal Demiryürek ise ayva üreticisi Durmaz ve PAYDER Başkanı Urgan'a anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.