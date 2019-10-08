Son Dakika Haberleri: Ayva yüklü tır çarptığı zeytin ağaçlarını kökünden söktü
Son Dakika 3. Sayfa Ayva yüklü tır çarptığı zeytin ağaçlarını kökünden söktü

Ayva yüklü tır çarptığı zeytin ağaçlarını kökünden söktü

1 saat önce

Manisa'dan yüklediği ayvaları Rusya'ya götürmek üzere yola çıkan tır Bursa'da kaza yaparak zeytin ağaçlarını kökünden söktü.

Ayva yüklü tır çarptığı zeytin ağaçlarını kökünden söktü, System.String[]

Manisa'dan yüklediği ayvaları Rusya'ya götürmek üzere yola çıkan tır Bursa'da kaza yaparak zeytin ağaçlarını kökünden söktü.


Kaza İznik ilçesi Boyalıca mahallesinde gerçekleşti. Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Rusya'ya götürmek için ayva yükleyen 31 BA 687 plakalı tır İznik ilçesi Boyalıca mahallesine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek zeytin bahçesine girdi. Zeytin ağaçlarına vurarak durabilen tır 5 tane zeytin ağacını kökünden söktü. Kazada şoförün burnu bile kanamazken tırda maddi hasar meydana geldi. - BURSA

Manisa, Zeytin, Rusya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:36 Kaynak: İHA
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