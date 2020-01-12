Ayvacık açıklarında 191 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvacık açıklarında 191 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ayvacık açıklarında 191 düzensiz göçmen yakalandı

12 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 191 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında 191 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 191 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ege Denizi'nin kuzeyindeki Müsellim Boğazı'nda yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

"TCSG KB Bot Komutanlığı" ekipleri Biber deresi mevkisi açıklarında lastik botla seyreden 26 düzensiz göçmeni yakalayıp kıyıya getirdi.

Ayrıca, Ahmetçe mevkisi açıklarından "TCSG 905 Bot Komutanlığı"nca 57, "SAGET 35 Bot Komutanlığı" tarafından 36 kişi, Kuşkaya Burnu ve Dut Burnu açıklarından ise "TCSG 28 Bot Komutanlığı" unsurlarınca 72 kişi alınıp sahile taşındı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolunda giysi ve yiyecek yardımı yapılan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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