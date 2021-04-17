Ayvacık açıklarında, 2 lastik bottaki 110 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Ayvacık açıklarında, 2 lastik bottaki 110 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilerek, ölüme terk edilen 2 lastik bottaki 110 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilerek, ölüme terk edilen 2 lastik bottaki 110 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında, 2 lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 110 göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Son Dakika

Sakatlıktan dönen Aboubakar, idmanda yaptığı şovla hocasına mesaj verdi

17 gündür kayıp olan hemşirenin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu

Rodallega'nın akıl almaz golünü rakip hoca Yılmaz Vural bile hayranlıkla izledi

Ünlü olması da onu kurtaramadı! HES kodu olmadan alışveriş merkezine girmeye çalışan Merve Boluğur içeri alınmadı

Biri 11, diğeri 13 yaşında! İki kız arkadaş kayıplara karıştı, aileleri perişan oldu

Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı söylenen Hadise'den ilk açıklama: Hesabını soracağım

Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Astral seyahat ile Kabe'ye gitsek haccımız kabul olur mu?

Genç oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etti