Ayvacık açıklarında 52 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ayvacık açıklarında 52 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvacık açıklarında 52 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında lastik botla, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen bir grup kaçak göçmen tespit etti. Ekipler 29'u Afgan, 10'u Kongo, 7'si Suriye, 5'i Irak ve 1'i Orta Afrika uyruklu 52 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:21 Kaynak: DHA
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