Ayvacık açıklarında 80 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

Ayvacık açıklarında 80 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

18.05.2021 09:34
Ayvacık açıklarında 80 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen 2 operasyonda 80 kaçak göçmen kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen 2 operasyonda 80 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine, Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarının motoru arızalanan bir grup kaçak göçmen tarafından yardım talebinde bulunuldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 55 kaçak göçmeni kurtardı. Ekiplerin bölgede düzenledikleri diğer operasyonda ise Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan 25 kaçak göçmen kurtarıldı. Türk Sahil Güvenlik ekiplerince 2 operasyonda kurtarılan toplam 80 kaçak göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Ayvacık açıklarında 80 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
Ayvacık açıklarında 80 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
Ayvacık açıklarında 80 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
Ayvacık açıklarında 80 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Ege Denizi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayvacık açıklarında 80 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika


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