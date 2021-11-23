Ayvacık açıklarında 91 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Kuzey Ege Denizi 'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele veren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 lastik bot içerisinde kaçak göçmenler bulunduğunu tespit etti. Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği belirlenen 91 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler, ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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