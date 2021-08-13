Ayvacık açıklarında botları sürüklenen 17 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları sürüklenen 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında botları sürüklenen bir grup kaçak göçmenin yardım talebi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, lastik bottaki 17 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna götürüldü.
Kaynak: DHA
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