Ayvacık açıklarında durdurulan iki lastik botta 78 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvacık açıklarında durdurulan iki lastik botta 78 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ayvacık açıklarında durdurulan iki lastik botta 78 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında durdurulan iki lastik botta 78 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Bababurnu açıklarında bir grubun ilerlediği bilgisi üzerine çalışma başlatan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 11'i kadın, 17'si çocuk 43 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Mobil radarla tespit edilen başka bir lastik bottaki Afganistan vatandaşı 25 kişi ile Angola uyruklu 10 kişi de kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor
Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen tüm uçuşlar ay sonuna kadar durduruldu İdlib'de şehit düşen kahramanların kimlikleri belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 16:01:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvacık açıklarında durdurulan iki lastik botta 78 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]