Ayvacık açıklarında durdurulan iki lastik botta 78 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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Ayvacık açıklarında durdurulan iki lastik botta 78 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 78 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:02 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 78 düzensiz göçmen yakalandı.
Bababurnu açıklarında bir grubun ilerlediği bilgisi üzerine çalışma başlatan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 11'i kadın, 17'si çocuk 43 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Mobil radarla tespit edilen başka bir lastik bottaki Afganistan vatandaşı 25 kişi ile Angola uyruklu 10 kişi de kıyıya getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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