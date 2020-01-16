Ayvacık açıklarında lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ege Denizi 'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvacık ilçesinde bir grubun Sivrice Burnu mevkisinden lastik botla açıldığını belirledi.

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