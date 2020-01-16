Ayvacık açıklarında lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvacık açıklarında lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ayvacık açıklarında lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvacık ilçesinde bir grubun Sivrice Burnu mevkisinden lastik botla açıldığını belirledi.

Bölgeye düzenlenen operasyonda 19'u çocuk, 7'si kadın Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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