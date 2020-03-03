Ayvacık açıklarında su alan bottaki 42 düzensiz göçmeni sahil güvenlik kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvacık açıklarında su alan bottaki 42 düzensiz göçmeni sahil güvenlik kurtardı - Son Dakika

Ayvacık açıklarında su alan bottaki 42 düzensiz göçmeni sahil güvenlik kurtardı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçerken botlarının su almaya başlaması nedeniyle yardım çağrısında bulunan düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında su alan bottaki 42 düzensiz göçmeni sahil güvenlik kurtardı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçerken botlarının su almaya başlaması nedeniyle yardım çağrısında bulunan düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen, Behram köyü Kadırga Burnu mevkisinden lastik botla denize açıldı.

Bir süre sonra su almaya başlayan bottakiler, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarından yardım talebinde bulundu.

Hemen bölgeye ulaşan ekipler, kendi botlarına aldıkları yabancı uyrukluları Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirdi.

Düzensiz göçmenler daha sonra karakoldan ayrıldı.

Midilli Adası, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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