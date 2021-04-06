Ayvacık açıklarında Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına geri ittiği 27 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Ayvacık açıklarında Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına geri ittiği 27 sığınmacı kurtarıldı
06.04.2021 08:55
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 27 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 27 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice açıklarındaki can salı içinde bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 27 sığınmacı kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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