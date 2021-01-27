Ayvacık Barajı'na araç düştü iddiası ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Ayvacık Barajı'na araç düştü iddiası ekipleri harekete geçirdi

27.01.2021 11:44

Ayvacık Barajı'na araç düştü iddiası ekipleri harekete geçirdi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Barajı'na bir aracın düştü ihbarı yapılması üzerine sağlık ve güvenlik birimleri olay yerine gönderildi.

Ayvacık Barajı'na araç düştü iddiası ekipleri harekete geçirdi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Barajı'na bir aracın düştü ihbarı yapılması üzerine sağlık ve güvenlik birimleri olay yerine gönderildi.

Bu sabah saat 08.00 sıralarında Ayvacık Barajı'nın bulunduğu ilçeye bağlı Dibekli köyü sınırındaki baraj sularına bir aracın düştüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine jandarma, sağlık, sahil güvenlik, UMKE ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, bölgede inceleme çalışması başlattı. Yağan yağmurlarla beraber suların yükselmesi sebebiyle baraj yolu da kapandığı görüldü. Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ve Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram da olay yerine gelerek güvenlik birimlerinden bilgi aldı.

Bölgeye sular altında kaldığı iddia edilen araç için su altı arama ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

Öte yandan bölgedeki Cahit Tabaç isimli vatandaş da olayı yakın bir arkadaşının gördüğünü iddia ederek "Arkadaşın tarif ettiğine göre arkamızda yan yolda 200 metre altında aracın tepe kısmını görmüş. Jandarma komutanı da gelerek görmüş. Aracın batmış olduğu şüpheleniliyor" ifadelerini kullandı.

Ayvacık Barajı'na araç düştü iddiası ekipleri harekete geçirdi
Ayvacık Barajı'na araç düştü iddiası ekipleri harekete geçirdi
Ayvacık Barajı'na araç düştü iddiası ekipleri harekete geçirdi
Ayvacık Barajı'na araç düştü iddiası ekipleri harekete geçirdi

Çanakkale, Jandarma, Baraj, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayvacık Barajı'na araç düştü iddiası ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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