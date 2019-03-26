Son Dakika Haberleri: Ayvacık'da Göçmen Teknesi Battı: 1'i Bebek 4 Ölü

Ayvacık'da Göçmen Teknesi Battı: 1'i Bebek 4 Ölü

13 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde 15 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde 15 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre gece saat 03.50 sularında Canakkale'nin Ayvacık ilcesi açıklarında 15 kişilik düzensiz göçmen teknesinin battığı tespit edildi. Olay yerine 5 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışması neticesinde 11 göçmenin sağ olarak kurtarıldığı, 1'i bebek 3'ü kadın 4 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenildi. Göçmenlerin verdiği ifade doğrultusunda teknede toplam 15 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verilmiştir.

(Bekir Erdinç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:11 Kaynak: İHA

Çanakkale, Ayvacık, Güncel
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