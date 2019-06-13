Ayvacık ilçesinde yıl sonu sergisi açıldı

Ayvacık
Halk Eğitim Merkezince yıl sonu sergisi açıldı.
Ayvacık Su Sporları Merkezinde düzenlenen sergide, 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca kursiyerlerin yaptığı eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Arslanbay, akıl sermayesini mutlu ve becerikli olmak için kullanmak isteyen bireyler yetiştirmeyi misyon edindiklerini söyledi.
Ayvacık Halk Eğitim Merkezi olarak farklı branşlarda kurs açtıklarına işaret eden Arslanbay, "Talepler doğrultusunda kurs açıyoruz. İnsanlara faydalı olmaya gayret ediyoruz. Özellikle kadınlarımıza yönelik beceri kursları açıyoruz. Aynı zamanda geleneksel el sanatlarımızı yaşatmak, ilçemiz adına turizme yönelik hediyelik eşya yapımına katkı sağlamak istiyoruz. Bu yönde de öncelikli olarak kurslar açtık. Bu yıl giyim, filografi, el sanatları, cicim dokuma, rölyef, hediyelik eşya, ahşap, ebru ve davul derisinden süs eşyası yapma, aşçılık ve cilt bakımı gibi kurslar düzenledik." dedi.
Arslanbay, açılan serginin üç gün açık kalacağını, kurslara katılan bin 961 kursiyerin yaptığı eserlerin sergilendiğini kaydetti.
Serginin açılışına Kaymakam Orhan Ayaz
, Belediye Başkan Vekili Turan Okur, İlçe Jandarma
Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Çağatay Büyükada, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Ak
ile vatandaşlar katıldı.