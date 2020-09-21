Ayvacık'ın kurtuluşunu 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin işgalden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ayvacık Atatürk Kültür Parkı'ndaki sosyal mesafeli programda Kaymakam Cevat Çelik, İlçe Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Ahmet Kesgin ile Belediye Başkanı Mesut Bayram, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Belediye Başkanı Bayram, ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Bu toprakları bize vatan yapan ecdadımızın emaneti olan Cumhuriyet'imize sahip çıkmak en önemli görevimizdir" diyen Mesut Bayram, "Ayrıca bağımsızlığımız uğruna savaşan başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olarak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.