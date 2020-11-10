Ayvacık Nüfus Müdürlüğü karantinada - Son Dakika

Ayvacık Nüfus Müdürlüğü karantinada

10.11.2020 18:46
Ayvacık Nüfus Müdürlüğü karantinada, System.String[]

Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Nüfus Müdürlüğü'nde bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu, geçici süre hizmete ara verildiği bildirildi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde bulunan Nüfus Müdürlüğü'nde bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu, geçici süre hizmete ara verildiği bildirildi.

Samsun'un Ayvacık İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı. Korona vakası sonrasında Ayvacık Nüfus Müdürlüğü'nün geçici bir süreliğine kapatıldığı öğrenildi.

Karantina altına alınan Ayvacık Nüfus Müdürlüğü'nde yaklaşık 1 hafta daha hizmet verilemeyeceği belirtildi. - SAMSUN

Koronavirüs, Ayvacık, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvacık Nüfus Müdürlüğü karantinada - Son Dakika


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