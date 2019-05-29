Ayvacık Panayırı bu yıl 20 bin kişiyi ağırladı
2 saat önce
Ayvacık ilçesinde kurulan panayır sona erdi.
Ayvacık
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:41 Kaynak: AA
ilçesinde kurulan panayır sona erdi.
Belediye Başkanı Mesut Bayram
, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl panayırı 20 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.
Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı'nın 26-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiğini belirten Bayram, şunları kaydetti:
"İlçede yarım aşırı aşkındır kurulan panayırımıza ilçemizden yanı sıra ülkenin çeşitli bölgelerinden yüzlerce esnaf gelerek burada ürünlerini satıyor. Bu panayırımız bizim bölgenin en büyük panayırı olma özelliğini taşıyor. Burada vatandaşlarımız ihtiyaçlarının çoğunu bulabiliyor. Panayırımızın ramazan ayına denk gelmesinden dolayı vatandaşlarımız sahura kadar da burada alışverişlerini gerçekleştirdi. Bu yılki panayırımızı 20 bin civarında bir vatandaşımız ziyaret ederek, alışveriş yaptı."
Bayram, gelecek yıl panayıra daha büyük bir katılım beklediklerini sözlerine ekledi.
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