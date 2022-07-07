Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki 3 farklı noktada lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği tespit edilen toplam 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG-28, TCSG-84 ve KB-4510 botlarındaki ekipler tarafından kurtarıldı. Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta 101 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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