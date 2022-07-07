Ayvacık'ta 101 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvacık'ta 101 kaçak göçmen kurtarıldı

07.07.2022 23:12
Ayvacık'ta 101 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki 3 farklı noktada lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği tespit edilen toplam 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG-28, TCSG-84 ve KB-4510 botlarındaki ekipler tarafından kurtarıldı. Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvacık'ta 101 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvacık'ta 101 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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