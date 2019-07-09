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Ayvacık'ta 11 mülteci yakalandı

58 dakika önce

Ayvacık'ta 11 mülteci yakalandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık'ta 11 mülteci yakalandı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege bölgesinde görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından Sivrice Burnu güneyinde Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen bir grup mülteci tespit edildi. Tespit sonrasında görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. İçerisindeki 7 erkek, 1 kadın, 3 çocuk Afganistan uyruklu 11 mülteci yakalandı. Yakalanan kaçaklar karaya çıkartılarak haklarında işlem başlatıldı.
Ayvacık'ta 11 mülteci yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:40 Kaynak: İHA
Sivrice Burnu, Ayvacık, 3. Sayfa
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