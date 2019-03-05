Ayvacık'ta 116 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, düzenledikleri 3 ayrı operasyonda, lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 116 kaçak göçmeni yakaladı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, düzenledikleri 3 ayrı operasyonda, lastik botlarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçiş yapmak isteyen Afganistan
uyruklu 116 kaçak göçmeni yakaladı.
Kuzey Ege Denizi
'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkiinde gece saat 03.00 sıralarında lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na giden bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Operasyonda Afganistan uyruklu 29 kaçak yakalandı.
Ekipler tarafından bugün sabah ve öğle saatlerinde Kadırga Burnu mevkiinde düzenlenen iki ayrı operasyonda ise, Afganistan uyruklu 87 kaçak yakalandı. Toplamda 3 operasyonda yakalanan 116 kaçak botlarla Küçükkuyu
beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.
Giyecek ve yiyecek yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:48 Kaynak: DHA
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