Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta 12 bin fidan toprakla buluştu
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Ayvacık'ta 12 bin fidan toprakla buluştu

8 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 12 bin fidan dikildi.

Ayvacık'ta 12 bin fidan toprakla buluştu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 12 bin fidan dikildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde saat 11.11'de fidan dikimine başlandı. Bütün Türkiye'de eş zamanlı başlatılan etkinliklerden biri de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yapıldı. Ayvacık Orman İşletme Müdürü Ali Gür, "İlçemizde önceden belirlediğimiz 3 farklı 7 hektarlık bir alanda 12 bin fidanı toprakla buluşturacağız" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:43 Kaynak: İHA
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