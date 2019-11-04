Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta 131 kaçak göçmen yakalandı
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Ayvacık'ta 131 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 131 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvacık'ta 131 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 131 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan, Sahil Güvenliğe bağlı 'TCSG 701', 'TCSG 107' ve 'TCSG 6' Bot Komutanlığı ekipleri, Hıyarlık mevkisi Babakale ve Kadırga Burnu açıklarında 3 operasyon düzenledi. Operasyonlarda Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan lastik botla gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu 131 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:29 Kaynak: DHA
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