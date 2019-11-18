Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta 2 günde 385 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Ayvacık'ta 2 günde 385 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Ayvacık'ta 2 günde 385 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 2 günde düzenlenen operasyonlarla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 385 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık'ta 2 günde 385 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 2 günde düzenlenen operasyonlarla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 385 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık sahillerinde, 2 günde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 385 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonlarda; 2 minibüs, 1 kamyonet, 1 kamyon ve 198 can yeleği ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca adli makamların talimatıyla insan kaçakçılığı şüphesiyle Y.K., D.Y., Y.C., Y.Ş. ve C.Z., gözaltına alındı. Kaçan N.K. ve M.K.'nin yakalanması için de çalışma yürütüldüğü belirtildi. Kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:00 Kaynak: DHA
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