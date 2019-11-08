Ayvacık'ta 3. Geleneksel Zeytin Şenliği

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3. geleneksel zeytin şenliği yapıldı.

Ayvacık Kaymakamlığı, Ayvacık Belediyesi, Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ayvacık Ziraat Odası ve Ayvacık Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği zeytin şenliği kapsamında Ayvacık'ın Paşaköy köyündeki bir zeytinlikte zeytin hasadı yapıldı.

Ayvacık 3. Zeytin Şenliği kapsamında, zeytinyağı üreticileri Ayvacık Atatürk Kültür Parkı'nda açılan stantlarda zeytin ve zeytinyağlarını sergiledi. İlçe genelinde yapılan şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrenciler ile zeytin tadım yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

Ayvacık Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Karadağ Ayvacık'ın zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir ilçe olduğunu ifade ederek, " Türkiye'de zeytinyağı üreten 29 il var. Çanakkale Türkiye'de zeytinyağı üretiminde 6. sıradadır. Çanakkale'de 5 milyon civarında bir zeytin ağacımız var. Çanakkale'de en çok zeytinyağı Ayvacık'ta üretiliyor. Çanakkale'de üretilen zeytinyağının %37'si Ayvacık'ta üretiliyor. Bu da gösteriyor ki Ayvacık zeytin ve zeytinyağı üretiminde ön safhada" dedi.

Ayvacık Belediye Başkan Vekili Mehmet Yeşil de Ayvacık'ın zeytincilikte Çanakkale'de önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, "Ayvacık zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahip. Bunun için bu tür şenliklerle zeytinimizin ve zeytinyağımızın adını duyurmak ve kalitemizi arttırmak istiyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından stantların açılışı yapıldı. Yöresel el sanatları, bal, reçel, el işlemesi ürünler ve kilimlerin de bulunduğu stantlar katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.