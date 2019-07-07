Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta, 3 hektarlık tarım arazisi yandı
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Ayvacık'ta, 3 hektarlık tarım arazisi yandı

20 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki tarım arazisinde, belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 3 hektarlık alan kül oldu.

Ayvacık'ta, 3 hektarlık tarım arazisi yandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki tarım arazisinde, belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 3 hektarlık alan kül oldu. 
Ayvacık'a bağlı Behramkale (Assos) köyündeki tarım arazisinde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ve Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 helikopterle havadan, 5 arazözle de karadan alevlere müdahale etti. Yangın, ormanlığa yaklaştığı sırada kontrol altına alınıp, söndürüldü. 3 hektarlık tarım arazisinin kül olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
 


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:55 Kaynak: DHA
Çanakkale, Ayvacık, Güncel
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