Ayvacık'ta 33 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 33 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.