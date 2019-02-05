Ayvacık'ta 33 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Acı Bekleyiş! Oğlunu Yutan Çayın Başından Bir An Olsun Ayrılmıyor

İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı