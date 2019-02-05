Ayvacık'ta 33 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen lastik bottaki 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek isteyen lastik bottaki 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege Denizi
'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na bağlı ekipler, Babakale
köyü Deve boynu mevkisi açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na balı 'TCSG 28' Bot Komutanlığı'nca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
, İran
ve Pakistan
uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu
beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:56 Kaynak: DHA
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