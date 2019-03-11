Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta 34 Mülteci Yakalandı

Ayvacık'ta 34 Mülteci Yakalandı

25 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 34 mülteci ve 3 organizatör yakalandı.

Ayvacık'ta 34 Mülteci Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 34 mülteci ve 3 organizatör yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sazlı köyü sahilinde Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak isteyen 34 Afganistan uyruklu mülteciyi ve organizatör olduğu iddiasıyla K.D., K.Y. ve F.A. isimli şahısları yakaladı. Yakalanan 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan K.D., K.Y. ve F.A. isimli organizatörler tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri Ayvacık Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:18 Kaynak: İHA

Afganistan, Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Satışı Yasak Olan Kertenkele Türü, 6 Bin 500 Liraya Alıcı Buluyor İntihar Eden Talihsiz Vatandaştan Geriye Borçlarının Yazılı Olduğu Dekont Kaldı

Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı İhtiyaç Sahiplerine Para Dağıtan Yardımsever, Bu Kez Zarfların Üzerine Not Yazdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 17:43:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta 34 Mülteci Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]