Ayvacık'ta 37 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ayvacık'ta 37 düzensiz göçmen yakalandı

12 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık'ta 37 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ahmetçe İskelesi açıklarında durdurdukları lastik botta yabancı uyruklular olduğunu belirledi.

"TCSG 61" botuyla Küçükkuyu beldesi açıklarına getirilen Afganistan uyruklu 10'u kadın, 18'i çocuk 37 düzensiz göçmen, "KB 4301" botuna alınarak kıyıya taşındı.

Küçükkuyu'daki sahil güvenlik karakolunda giysi ve gıda yardımında bulunulan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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