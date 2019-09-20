Ayvacık'ta 39 kaçak göçmen ölümden döndü

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi açıklarında kaçakları taşıyan lastik bot battı. Ölümle burun buruna gelen kaçaklar, birlikte hareket ettikleri diğer bota doluşarak geri dönüp, karaya ulaşmayı başardı.

Küçükkuyu beldesi sahilinden Midilli'ye gitmek isteyen Afganistan uyruklu 39 kaçak, ölümle burun buruna geldi. Kaçaklar 2 ayrı lastik bota binerek denize açıldı. Kısa süre sonra botlardan biri patlayıp su almaya başladı. Bunun üzerine batan bottaki kaçaklar, birlikte hareket ettikleri sağlam olan bota alındı. Ancak fazla kişi bindiği için bu botta su almaya başlayınca 39 kaçak geri dönerek, zorda olsa kıyıya ulaşmayı başardı. Kaçaklar bu anlarda büyük panik yaşadı. Sahildeki vatandaşlar, 39 kaçağın tek bota doluşup yaşadıkları korku nedeniyle bağrış sesini duydu ve jandarmaya ihbarda bulundu.

Olay yerine giden Jandarma ekipleri, kıyıya çıkarak zeytinlikler arasında olayın şokunu atlatmaya çalışan 39 kaçağı buldu. Botun batması nedeniyle herhangi bir kayıp olmadığı belirlendikten sonra kaçaklar Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu Beldesindeki Jandarma Karakoluna götürüldü. Burada kendilerine giyecek ve yiyecek yardımı yapılan kaçaklar, ardından da Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi' teslim edildi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ DE 80 KAÇAK YAKALADI

Bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri ise, Kayalar altı mevkii açıklarında yaptıkları iki ayrı operasyonda Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botlarla gitmek isteyen 80 kaçağı yakaladı. Bu kaçaklar da Yabancıları Geri Gönderme Merkezİ'ne sevk edildi.