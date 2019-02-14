Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta 39 Kaçak Göçmen Yakalandı

Ayvacık'ta 39 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 39 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvacık'ta 39 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 39 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvacık ilçesinde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 21.30 sıralarında, Büyükhüsun köyü Tek Ev mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye düzenlenen operasyonda; 23'ü çocuk, 8'i kadın ve 8'i erkek olmak üzere 38 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu toplam 39 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:20 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Olympiakos Benchine Kırmızı İç Çamaşırı Bıraktı Son dakika! Benzine 15 Kuruş Zam Yapılması Bekleniyor

Ekrem İmamoğlu, Eşiyle Düğün Görüntülerini Paylaştı 15 Temmuz Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:27:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta 39 Kaçak Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]