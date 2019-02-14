Ayvacık'ta 39 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 39 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesi sahilinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçme hazırlığı yapan 39 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Ayvacık ilçesinde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 21.30 sıralarında, Büyükhüsun köyü Tek Ev mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye düzenlenen operasyonda; 23'ü çocuk, 8'i kadın ve 8'i erkek olmak üzere 38 Afganistan
ve 1 Pakistan
uyruklu toplam 39 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:20 Kaynak: DHA
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