Ayvacık'ta 4 bin 16 öğrenci karne aldı - Son Dakika
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Ayvacık'ta 4 bin 16 öğrenci karne aldı

6 saat önce

Ayvacık ilçesi genelinde ilk ve orta dereceli okullarda karne heyecanı yaşandı.

Ayvacık'ta 4 bin 16 öğrenci karne aldı, System.String[]

Ayvacık ilçesi genelinde ilk ve orta dereceli okullarda karne heyecanı yaşandı. İlçe genelinde toplam 4 bin 16 öğrenci yarıyıl karnelerini aldı.


Ayvacık'ta 436'sı anaokulu öğrencisi, 1351 ilkokul öğrencisi, 1301 ortaokul öğrencisi ve 958 lise öğrencisi olmak üzere toplam 4.016 öğrenci yarıyıl karnesi heyecanını yaşadı. Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik de öğrencilerin yarıyıl karnesi heyecanına eşlik etti. Kaymakam Çelik, Paşaköy İsmail Taner İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Çelik çocuklara yarıyıl tatilinde dinlenmelerini ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.


Bugün itibariyle yarıyıl tatiline giren öğrencilerin tatili 3 Şubat 2020 tarihinde son bulacak. Bu tarihten itibaren ikinci yarıyıl eğitimi başlarken, 19 Haziran 2020 tarihinde sona erecek. - ÇANAKKALE

Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:28 Kaynak: İHA
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