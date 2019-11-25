Ayvacık'ta 45 kaçak göçmen yakalandı
6 saat önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilindeki zeytinlikler arasında saklanan 45 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:53 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilindeki zeytinlikler arasında saklanan 45 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kocaköy sahilindeki zeytinlikler arasında saklanan 45 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerle beraber 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı. Operasyonda 1 bot ve 1 bot motoru da ele geçirildi. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasbedilğini iddia etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, zehir zemberek sözlerle HDP'den istifa etti Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var