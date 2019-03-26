Ayvacık'ta 46 Kaçak Yakalandı
55 dakika önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 46 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 46 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Korubaşı köyü Yeşil Liman mevkisinde zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler jandarmdaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. - Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:48 Kaynak: DHA
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