Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta 46 Kaçak Yakalandı

Ayvacık'ta 46 Kaçak Yakalandı

55 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 46 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Ayvacık'ta 46 Kaçak Yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 46 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Korubaşı köyü Yeşil Liman mevkisinde zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler jandarmdaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:48 Kaynak: DHA

Midilli Adası, Jandarma, Çanakkale, Ayvacık, Güncel
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