Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta 46'sı çocuk 83 kaçak göçmen yakalandı
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Ayvacık'ta 46'sı çocuk 83 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 83 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Ayvacık'ta 46'sı çocuk 83 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 83 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında düzenledikleri iki ayrı operasyonda lastik botlar içinde Afganistan uyruklu 83 kaçak göçmeni yakaladı. 46'sı çocuk, 18'i kadın, 19'u erkek olan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Midilli Adası, Afganistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:08 Kaynak: DHA
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