Ayvacık'ta 5 dönüm zeytinlik yandı - Son Dakika

Ayvacık'ta 5 dönüm zeytinlik yandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlikte çıkan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlikte çıkan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Manchester United, Dortmund'lu Jadon Sancho ile anlaştı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi

Ayvacık- Babakale yolu kıyısındaki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğünce 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve Ayvacık Belediyesi tarafından yangın ilk müdahale aracı sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen alevlerin, 5 dönüm zeytinlik alanda zarara yol açtığı öğrenildi.

Çanakkale, Babakale, Ayvacık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:17 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Ayvacık'ta 5 dönüm zeytinlik yandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:50 Manchester United, Dortmund'lu Jadon Sancho ile anlaştı 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:28 İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs 2021'de oynanacak 20:24 Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:11 Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 18:00 Uyuşturucu parası vermeyen annesini odunla öldüren zanlı, suçu ablasına attı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
11:23
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
09:57
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
08:36
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
05:01
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 21:00:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvacık'ta 5 dönüm zeytinlik yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]