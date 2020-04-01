Ayvacık'ta 500 kişiye 2 öğün yemek dağıtılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvacık'ta 500 kişiye 2 öğün yemek dağıtılıyor - Son Dakika

Ayvacık'ta 500 kişiye 2 öğün yemek dağıtılıyor

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşların evlerine günde 2 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Ayvacık'ta 500 kişiye 2 öğün yemek dağıtılıyor, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşların evlerine günde 2 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Ayvacık Belediyesi, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmasının yasaklamasının ardından harekete geçti. Belediyeye bağlı ekipler, 9 bin nüfuslu ilçede günde 2 öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Belediye bünyesinden oluşturulan özel ekip, her gün 500 kişiye hijyenik şartlarda hazırlanan yemekleri götürüyor.

Türkiye'de koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından 2 gün sonra belediye bünyesindeki aşevini faaliyete geçirdiklerini söyleyen Ayvacık Belediye Başkanı CHP'li Mesut Bayram, "Yaklaşık 500 kişiye günde 2 öğün öğle ve akşam yemeği olarak yemek çıkartıyoruz. İlk etapta evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile bakıma muhtaç olan ailelerden başladık. Burada Türk örf ve adetlerimize göre hareket ediyoruz. Bizim ilçemizde de sağ olsun hayırsever vatandaşlarımız var. Bizim aşevimize destek veriyorlar. Kimisi yağını getiriyor, kimisi bulgurunu getiriyor, pirinç getiriyor. Gücü yettiği kadar destek oluyor. Bizler de belediye olarak diğer eksikleri temin edip, yaklaşık 10 gündür vatandaşlarımıza evlerine sıcak yemek götürüyoruz. Yeter ki onlar evlerinde kalsınlar. Biz bu virüsü yenene kadar daima onların evlerine sıcak yemeğini ulaştıracağız" dedi.

'HİJYEN MALZEMELERİ DE GÖTÜRÜYORUZ'

Yemek dağıtımı için 2 ayrı ekip kurduklarını ifade eden Bayram, şunları söyledi:

"Belediye bünyemizde 2 ekip oluşturduk. 8 kişilik ekibimiz, aşevimizde hijyenik ortamda yemeklerimizi pişiriyor. Bu yemekleri sıcak bir şekilde paketliyoruz. Vatandaşlarımızın evine kadar yemekleri götürüp, teslim ediyoruz. Onun yanı sıra gittiğimizde vatandaşlarımıza eldiven, maske ve hijyen malzemesi gibi ürünleri de temin edip, veriyoruz. Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz."


Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:40 Kaynak: DHA

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