Ayvacık'ta 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.



Yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Nusratlı mevkiine operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda 3'ü çocuk, 2'si kadın ve 4'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 9 kaçak yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



- Ayvacıkçanakkale

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