Ayvacık'ta, 9 kişilik panelvandan 22 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvacık'ta, 9 kişilik panelvandan 22 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

Ayvacık'ta, 9 kişilik panelvandan 22 kaçak göçmen çıktı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan 9 kişilik panelvan aracın içerisinde Afgan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık'ta, 9 kişilik panelvandan 22 kaçak göçmen çıktı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan 9 kişilik panelvan aracın içerisinde Afgan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık Bölge Trafik ekipleri, Orman Deposu mevkiinde yol kenarında park halinde bulunan 17 EC 234 plakalı panelvan araç gördü. Ekipler 9 kişilik araçta yaptığı aramada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 22 kaçak göçmen yakalandı. Araca el konulurken, 22 kaçak göçmen ise Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.


Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:41 Kaynak: DHA
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