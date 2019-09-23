Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta 90 mülteci yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Ayvacık'ta 90 mülteci yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 90 mülteci yakalandı.

Ayvacık'ta 90 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 90 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayvacık ilçesi girişinde yaptıkları yol kontrolünde şüphelenilen 2 minibüs içerisinde yabancı uyruklu 90 mülteci yakalandı. Mültecilerle beraber 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alınırken, çok sayıda can yeleği de ele geçirildi.


Mülteciler, Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi. - ÇANAKKALE

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası, TL zorunlu karşılık faizlerini indirdi
Hastane çıkışı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin koluna girdiler Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli, hastaneden alkışlarla taburcu oldu Erdoğan gafı sonrası NTV'den ayrılan Oğuz Haksever, Haber Global'le anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 16:17:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta 90 mülteci yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]