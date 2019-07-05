Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta 93 kaçak göçmen yakalandı
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Ayvacık'ta 93 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 93 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvacık'ta 93 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 93 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sivrice Koyu açıklarında hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan botta, Midilli Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilmesinin ardından devriye görevine devam eden ekip, Küçükkuyu Arıklı Altı mevkiinde hareket halinde bir bot daha tespit etti. İkinci botta yakalanan 51 Afganistan uyruklu kaçak göçmen de Küçükkuyu'da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Toplam 93 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:32 Kaynak: DHA
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