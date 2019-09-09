Ayvacık'ta 97 kaçak göçmen yakalandı
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında olan 97 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:49 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında olan 97 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bademli ve Gülpınar köyü sahilindeki zeytinlikte, Afganistan uyruklu 97 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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