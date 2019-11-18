Son Dakika Haberleri: Ayvacık'ta ahırda bulunan top mermisi imha edilecek
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Ayvacık'ta ahırda bulunan top mermisi imha edilecek

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir ahırda, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen top mermisi bulundu.

Ayvacık'ta ahırda bulunan top mermisi imha edilecek, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir ahırda, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen top mermisi bulundu.


Ahmetçe köyündeki evinin yanındaki ahırında top mermisi bulan M.S. (66), durumu jandarmaya bildirdi.

Eve gelen ekipler, geniş güvenlik önlemi alarak bölgede inceleme başlattı.

Bomba imha uzmanları tarafından incelenen top mermisinin, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin ediliyor.

Uzunluğu yaklaşık 40 santimetre olan merminin güvenli bir bölgede imha edileceği öğrenildi.

Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:02 Kaynak: AA
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