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Ayvacık'ta ahırda bulunan top mermisi imha edilecek
6 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir ahırda, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen top mermisi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:02 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir ahırda, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen top mermisi bulundu.
Ahmetçe köyündeki evinin yanındaki ahırında top mermisi bulan M.S. (66), durumu jandarmaya bildirdi.
Eve gelen ekipler, geniş güvenlik önlemi alarak bölgede inceleme başlattı.
Bomba imha uzmanları tarafından incelenen top mermisinin, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin ediliyor.
Uzunluğu yaklaşık 40 santimetre olan merminin güvenli bir bölgede imha edileceği öğrenildi.
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